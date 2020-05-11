Дакка, 11 мая 2020, 22:46 — REGNUM Количество подтверждённых случаев COVID-19 в Бангладеш достигло 15 691, сообщили 11 мая в минздраве страны.
За сутки 10 мая в стране добавилось ещё 1034 случая COVID-19 и 11 летальных исходов. Общее количество летальных исходов COVID-19 в Бангладеш достигло 239.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Бангладеш с 10 мая разрешило возобновить работу магазинов при условии соблюдения противоэпидемических правил.
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