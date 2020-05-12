Женева, Швейцария, , 00:04 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в мире достигло 4 006 257, зарегистрировано 278 892 смерти. Об этом 11 мая сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за минувшие сутки в мире был выявлен 88 891 (днем ранее — 61 578) новый случй инфицирования, скончался от COVID-19 4531 человек (днем ранее — 8499).

Наибольшее число инфицированных за последние сутки выявлено в США — 25 870 случаев, в Российской Федерации — 11 656, в Бразилии — 10 611, в Индии — 4213, в Великобритании — 3923 и в Перу — 3168.

Наибольшее количество жертв COVID-19 за минувшие сутки наблюдается в США — 1552 человека (днем ранее — 5 475), в Бразилии — 730 (днем ранее — 751), в Эквадоре — 423 (днем ранее — 50), в Великобритании — 268 (днем ранее — 346), в Мексике — 193 (днем ранее — 199), в Испании — 154 (днем ранее — 227) и в Италии — 165 (днем ранее — 194).

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые обнаруженная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове сообщила, что нехватка средств индивидуальной защиты (СИЗ), продолжительное время работы с больными COVID-19 и недостаточно тщательная дезинфекция являются факторами риска и главными причинами заражения медицинского персонала инфекцией.

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