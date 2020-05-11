Новороссийск, Краснодарский край, , 22:10 — REGNUM Заместитель главы администрации Новороссийска Екатерина Демченко была уволена за нарушение режима самоизоляции, действующего в Краснодарском крае. Об этом 11 мая сообщил мэр города Игорь Дьяченко на своей странице в Instagram.

В социальных сетях 11 мая появилась видеозапись, на которой были запечатлены люди, которые жарили шашлыки на базе отдыха в компании вице-мера Новороссийска, игнорируя режим самоизоляции.

Дьяченко назвал поведение своей заместительницы неподобающим и объявил о том, что Демченко покидает свой пост. Это решение мэр Новороссийска назвал «принципиальным, кардинальным и однозначным».

Дьяченко пояснил, что муниципальные служащие не должны подрывать своими поступками авторитета власти, которую они олицетворяют.

Ранее ИА REGNUM сообщало о просьбе депутата Липецкого областного совета к президенту РФ Владимиру Путину проверить на этику высказывания липецкого губернатора Игоря Артамонова и мэра Липецка Евгении Уваркиной.

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