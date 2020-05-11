Симферополь, , 22:14 — REGNUM Ситуация по распространению коронавирусной инфекции в Крыму выйдет на плато, если в республике ежедневно будут выявлять порядка 70 новых заражений коронавирусом. Об этом 11 мая сообщил глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым-24».

"Семьдесят заражений в день — это будет плато. Рассчитываем, что это будет максимальное число, прогнозно», — отметил Аксенов.

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Крыму зарегистрировано 202 случая заражения коронавирусной инфекцией, скончались два пациента, выздоровели 64 человека. За минувшие сутки было выявлено четыре факта заражения (днем ранее — 12).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму продлили режим самоизоляции для жителей до 31 мая. Кроме того, 12 мая в республике вводится обязательный масочный режим в общественных местах для граждан.

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