Анкара, , 21:44 — REGNUM За прошедшие сутки в Турции 55 человек скончались от вызванных коронавирусом заболеваний, сообщил 11 мая министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

Кроме того, Коджа заявил, что за истекшие сутки было выявлено более 1,1 тыс. новых заражений коронавирусом.

«Сегодня выявлены 1114 новых случаев заражения, всего их насчитывается 139 774. Мы потеряли сегодня 55 пациентов, всего в списках умерших — 3841. Выздоровели сегодня 3089 пациентов, всего — 95 780», — написал Коджа в Twitter.

Ранее отмечалось, что число новых случаев заражения коронавирусом в Турции дошло до минимальной отметки, которой не было с 26 марта.

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