Тюмень, , 21:37 — REGNUM В Тюменской области режим самоизоляции граждан продлён до 31 мая. Об этом сообщил 11 мая губернатор региона Александр Моор в своём аккаунте в сети Instagram.

Тюменцам старше 65 лет и людям, страдающим хроническими заболеваниями, вновь выдадут две тысячи рублей социальной помощи. Школьники завершат учебный год, обучаясь из дома, дистанционно. Дети, получающие льготы по школьному питанию, получат продовольственные наборы.

Однако власти Тюменской области разрешили гражданам прогулки на свежем воздухе и занятия спортом.

«Но здесь важно соблюдать дистанцию пять метров от других любителей спорта», — уточнил Александр Моор.

Глава Тюменской области также напомнил, что в регионе с 14 мая введён масочный режим, при котором граждане должны надевать в помещениях средства индивидуальной защиты.