Ростов-на-Дону, , 21:31 — REGNUM В Ростовской области разработан план поэтапного смягчения ограничительных мер, действующих в регионе. Однако приступить к его реализации можно будет только при соблюдении определённых условий, сообщил донской губернатор Василий Голубев, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 11 мая.

В частности, одним из основных условий является соблюдение масочного режима, введённого с 9 мая.

«Носить лицевую маску либо респиратор нужно на рабочем месте, а также при выходе на улицу и в общественных местах. При этом работодатель обязан обеспечить своих работников этими средствами защиты, а также контролировать их использование. Чем серьезнее мы к этому будем относиться, тем скорее добьемся окончательной победы над инфекцией», — пояснил глава региона эфире на радио «ФМ-на-Дону».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 11 мая, на Дону выявлен 1 тыс. 851 случай заражения коронавирусной инфекцией. Вылечились 407 пациентов, 22 жителя региона с подтверждённым коронавирусом скончались.

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