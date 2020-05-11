Махачкала, , 22:12 — REGNUM Показатели прироста случаев заражения коронавирусом в последние дни позволяют сделать вывод, что эпидемиологическая ситуация в Дагестане достигла плато. Об этом 11 мая сообщил глава республики Владимир Васильев в эфире телеканала «Россия 24».

«Ситуация сложная, мы только вышли на плато, то есть у нас рост начал переходить в такую горизонталь. У нас непростая ситуация не только с COVID, но и во многом очень сложный процесс идёт и по внебольничной пневмонии», — заявил Васильев.

От отметил, что во многом ситуация по коронавирусу в республике повторяет московский сценарий, только в более меньших масштабах.

«(В Москву — Ред.) тоже приехали много людей из-за ее пределов — такое же произошло в Дагестане», — подчеркнул глава республики.

По его словам, в Дагестане удалось добиться улучшения показателей по самоизоляции, хотя изначально не все жители республики смогли перестроить свою жизнь под новые требования времени.

«Я хочу поблагодарить дагестанцев, мы сейчас по режиму самоизоляции выглядим неплохо по округу (СКФО —Ред.), да и в целом по России», — добавил Васильев.

Напомним, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в Дагестане выявлено 119 новых случаев заражения инфекцией, два человека скончались, вылечились 196 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев в республике составило 2772, выздоровели 968 человек, 20 человек умерли.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Дербента ответил критикам главы Дагестана из-за ситуации с COVID-19