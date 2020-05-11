Ярославль, , 21:23 — REGNUM Ярославская область не принимает новых мер после обращения президента, сохраняются все ранее введенные и объявленные мероприятия против эпидемии. Об этом заявил губернатор Дмитрий Миронов.

Дмитрий Миронов Yarregion.ru

«Предприятия, которым в регионе было разрешено работать, смогут продолжить свою деятельность при условии обязательного соблюдения санитарных требований Роспотребнадзора. С 16 мая мы планируем расширить список работающих. Но, повторюсь, каждый новый шаг будем делать очень осторожно, тщательно прогнозируя последствия», — заявил Дмитрий Миронов.

Не отменяется и главное новшество последних дней — обязательный масочный режим с 16 мая.

«Неприятная, но вынужденная мера. Она необходима для безопасности жителей региона и принята для заботы о жизни и здоровье ярославцев. По этой же причине до 31 мая у нас сохраняется действие ограничений на массовые собрания, на досуговую и развлекательную деятельность, обязательная самоизоляция для тех, кому больше 65 лет», — заявил Дмитрий Миронов.

Власти продолжают развертывание дополнительных коек для коронавирусных больных, количество которых пока не снижается.

«Президент России доверил регионам выбор дальнейшей стратегии действий. Будем выходить из ограничительного режима постепенно, с оглядкой на эпидситуацию и консультируясь с медиками. В любой момент меры могут быть ослаблены или ужесточены. Многое будет зависеть от нашей с вами осторожности», — сказал Дмитрий Миронов.