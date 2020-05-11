Кейптаун, 11 мая 2020, 21:16 — REGNUM Число случаев COVID-19 в Южно-Африканской Республике к настоящему моменту выросло до 10 600, 11 мая сообщает агентство Associated Press.
По информации минздрава ЮАР, наибольшее число случаев COVID-19, 5621 из 10 600, выявлено в провинции Западный Кейп. Также в провинции наибольшее число смертей от COVID-19 — 116 из 206.
Выявленное число случаев коронавирусной инфекции в ЮАР является самым большим среди всех стран африканского континента.
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