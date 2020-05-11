Астрахань, , 21:12 — REGNUM В Астраханской области продолжают действовать режим самоизоляции и пропускной режим. Как сообщает «Каспий Инфо», об этом на заседании 11 мая заявил губернатор Игорь Бабушкин.

Соответствующие рекомендации глава региона получил от областного управления Роспотребнадзора, оценивающего эпидемситуацию по трем показателям. В Астраханской области нет проблем с охватом тестированием на коронавирус и инфекционными койками в больницах, однако по коэффициенту распространения вируса в регионе складывается неблагоприятная ситуация.

«В связи с этим сегодня я получил прямое предписание Роспотребнадзора о сохранении ограничительных мер на территории Астраханской области. Подчёркиваю, что у нас сохраняется режим самоизоляции и необходимость соблюдения двухнедельного карантина всеми, кто приезжает в Астраханскую области из других субъектов», — заявил Бабушкин.

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