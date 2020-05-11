Париж, , 21:05 — REGNUM Французский издатель и разработчик видеоигр Ubisoft объявил, что в качестве замены своего выступления на отмененной выставке E3 проведёт собственную онлайн-конференцию. Об этом 11 мая сообщил портал IGN.

Ubisoft 12 мая 2020 года запустит «полностью цифровую витрину», выдаст эксклюзивные игровые новости, события и «многое другое». Компания пока не сообщила, какие именно игры она представит на своём онлайн-мероприятии. Однако издание предположило, что в список как минимум попадут Assassin's Creed Valhalla и ещё три игры: Gods and Monsters, Rainbow Six Quarantine и Watch Dogs Legion.

Стоит отметить, что Ubisoft — не единственная компания, которая решила провести что-то взамен E3. Ранее с подобными объявлениями выступили издание IGN и компания Electronic Arts.

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