Кишинёв, , 20:55 — REGNUM В Молдавии за последние сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 4995 человек. Об этом 11 мая сообщила министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну, передает ИА REGNUM.

Также за последние сутки умерли семь человек, ранее заразившихся коронавирусом, и общее число жертв увеличилось до 176 человек.

Всего с начала эпидемии 1980 человек вылечились от коронавируса, из них 22 — за последние сутки.

Отметим, что в Молдавии с 15 марта действует чрезвычайное положение из-за эпидемии коронавируса. С 28 апреля часть карантинных мер были отменены. Режим чрезвычайного положения власти планируют отменить 15 мая.

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