Париж, , 22:12 — REGNUM Во Франции с начала эпидемии число скончавшихся от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией, достигло 26 643 человек, за минувшие сутки от COVID-19 скончались 263 человека. Об этом 11 мая сообщается в заявлении Генеральной дирекции здравоохранения (DGS) страны.

«С 1 марта мы оплакиваем 26 643 умерших, чьи смерти связаны с COVID-19: 16 820 смертей в больницах и 9823 — в социальных и медико-социальных учреждениях», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в медучреждениях страны 22 284 пациента проходят лечение от COVID-19, из них в палатах интенсивной терапии находятся 2712 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с понедельника, 11 мая, Франция приступает к первому этапу постепенного выхода из изоляции, который продлится до 2 июня 2020 года.

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