Ахмадабад, Индия, , 22:11 — REGNUM Индийские власти начали использовать дроны для дезинфекции города Ахмадабад, наиболее пострадавшего от эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Medicalxpress.

Отмечается, что на этот город, расположенный на западе Индии, с населением 5,5 млн человек приходится почти 10% от всех случаев COVID-19 в стране. Так, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с 8 мая в городе были ужесточены карантинные меры, также было принято решение дезинфекции территории города с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые распыляют дезинфицирующие средства с воздуха. Дроны стали использовать наряду с пожарными машинами, обеззараживающими улицы города с земли.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что правительство Ганы начнет использовать беспилотные летательные аппараты американского стартапа Zipline для обеспечения более быстрого тестирования населения на наличие коронавируса за пределами крупных городов.

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