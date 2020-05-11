Уфа, , 20:26 — REGNUM В Башкирии с 12 мая отменяется режим всеобщей самоизоляции для граждан. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров.

«Проект «Дорога 02», наших коллег из минцифры поблагодарим, я предлагаю его сегодня в 0:00 закрыть, потому что он не нужен — мы разрешаем свободное передвижение. Второе, соответственно все нормы, которые ранее ограничивали возможности выхода наших граждан в магазин, выгул собаки и так далее — они тоже аннулируются», — заявил глава региона.

Кроме того, разрешается свободное передвижение в парках, скверах, на детских игровых площадках при соблюдении санитарно-эпидемиологических условий.

При этом для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями вводится комендантский час с 18:00 до 6:00 по местному времени. Для школьников комендантский час будет действовать с 20:00 до 14:00.

Везде и для всех категорий граждан сохраняется масочный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии по состоянию на 11 мая выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 1567 случаев заражения SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 436 человек, 15 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.