Анкара, , 20:21 — REGNUM Комендантский час на срок с 16 по 19 мая вводится на территории 31 провинции Турции, заявил 11 мая президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении к нации.

Такое решение принято в качестве меры борьбы с распространением коронавируса.

Ранее в 31 провинции Турции, включая крупнейшие города Анкару и Стамбул, несколько раз вводился комендантский час. Такое ограничение действовало 11−12, 18−19, 23−26 апреля, 1−3 и 9−10 мая.

«С 16 по 19 мая вновь вводится комендантский час. Он будет действовать с 00:00 субботы и продлится до 24:00 вторника», — сказал Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, за последние сутки в стране было выявлено более 1,5 тыс. новых случаев заражения. На сегодняшний день их общее число уже превысило 138 тыс., умерли от COVID-19 3786 жителей Турции.

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