Сингапур, 11 мая 2020, 20:21 — REGNUM Число случаев COVID-19 в Сингапуре за сутки увеличилось на 486, общее число случаев достигло 23 787, 11 мая сообщает агентство Reuters.
Подавляющее большинство выявленных за 24 часа носителей коронавируса, 481 из 486, — иностранные трудовые мигранты. Остальные пятеро — постоянные жители и граждане Сингапура.
Министерство здравоохранения Сингапура также сообщило о ещё одной смерти от COVID-19, общее число погибших в городе-государстве достигло 21.
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