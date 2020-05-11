Токио, , 20:01 — REGNUM Оранизаторы выставок видеоигр Tokyo Game Show и Paris Games Week решили не проводить их в 2020 году из-за эпидемии коронавируса. Об этом 11 мая сообщили порталы GamesIndustry и GinjFo.

Tokyo Game Show должна была пройти в Токио с 24 по 27 сентября 2020 года. Стоит отметить, что организаторы CESA, Nikkei и Dentsu объявили, что мероприятие пройдёт в онлайн-формате. Проведение Paris Games Week было запланировано на 23−27 октября 2020 года.

Tokyo Game Show в 2018 году привлекла около 300 тыс. посетителей. Paris Games Week ежегодно собирает примерно такое же число любителей видеоигр.

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