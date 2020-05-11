Екатеринбург, , 20:15 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура изучит ситуацию с возможным сносом могилы ветерана Великой Отечественной войны. Поводом стала публикация в СМИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловской облпрокуратуры.

Ранее родственники ветерана обнаружили, что на Восточном кладбище исчезла могила покойного. Ветеран был похоронен ещё в советское время. На месте захоронения установлены новые могилы.

Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям руководства кладбища. Будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Среднем Урале из-за «самоизоляции» не могли похоронить фронтовика. После огласки информации в СМИ похороны всё же удалось организовать.

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