Берлин, , 19:57 — REGNUM Срок появления готовой вакцины от коронавируса назвала 11 мая журналистам в ходе пресс-конференции министр образования и научных исследований ФРГ Аня Карличек.

Карличек отметила, что ожидаемый всеми прорыв в исследованиях бывает не всегда и надо оставаться реалистами, не ожидать чуда и быть готовыми к возможным неудачам. Как и раньше специалисты полагают, что в широком доступе вакцина от коронавируса окажется не раньше середины 2021 года.

Также министр добавила, что велика вероятность несоответствия вакцины всем ожиданиям. Например, вполне возможно, что гражданам надо будет проводить вакцинирование каждые несколько месяцев, либо же вакцину будут применять только в самых тяжёлых случаях.

Карличек подчеркнула, что эффективная вакцина является для всех ключом для возвращения к нормальной жизни, поэтому правительство Германии поддерживает национальные и международные усилия по ее созданию. На поддержку разработок вакцины из бюджета страны было выделено 750 млн евро.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Япония может начать испытания вакцины от коронавируса уже в июле текущего года.

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