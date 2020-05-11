Женева, Швейцария, , 22:04 — REGNUM Нехватка средств индивидуальной защиты (СИЗ), продолжительное время работы с больными COVID-19 и недостаточно тщательная дезинфекция являются факторами риска и главными причинами заражения медицинского персонала инфекцией. Об этом 11 мая сообщила журналистам председатель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

Она подчеркнула, что данный вывод был сделан экспертами организации исходя из опубликованных научных исследований и дискуссий с профильными специалистами.

«Мы сейчас изучаем количество медработников, которые были инфицированы во всем мире. Существует тревожная статистика, в некоторых странах порядка 10% инфицированных среди медработников», — добавила глава комитета ВОЗ.

Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире зарегистрировано 3 917 366 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончался 274 361 человек.

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