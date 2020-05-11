Новороссийск, Краснодарский край, , 19:52 — REGNUM Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко уволена с должности, об этом сообщил в своём Instagram-аккаунте глава города Игорь Дяченко.

«Новость о неподобающем поведении муниципального служащего, которую сегодня опубликовали некоторые новостные паблики в интернете, не требует никаких комментариев. Решение принципиальное, кардинальное и однозначное — заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост. Муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города. Они не должны допускать поведения, подрывающего авторитет власти. Без права на ошибку», — написал Дяченко.

Ранее в социальных сетях, а затем в СМИ широко обсуждался ролик с участием вице-мэра Новороссийска, которая решила вместе с друзьями устроить пикник в период всеобщего карантина.