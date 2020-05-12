Тегеран, , 09:03 — REGNUM 11 мая авиакомпания Исламской Республики Иран (Iran Air) объявила, что приняла решение возобновить полеты в Нидерланды с 14 мая. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Рейс в Нидерланды будет осуществляться в четверг каждую неделю из Международного аэропорта им. Имама Хомейни в Амстердам с разрешения министерства здравоохранения и Национального авиационного управления при полном соблюдении протоколов здравоохранения», — заявила пресс-служба Iran Air.

Рейсы осуществляются в 8:45 утра по четвергам каждую неделю из аэропорта Имама Хомейни и прибывают в аэропорт Амстердама в 12:00 по местному времени. Обратный рейс производится из аэропорта Амстердама в 14:00 по местному времени в тот же день и прибывает в аэропорт Имама Хомейни в 9:55 вечера.

Именно в марте 2020 года вспышка коронавируса, также известного как COVID-19, стала главной причиной приостановки полетов авиакомпании Iran Air в европейские страны.