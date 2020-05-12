Тегеран, , 10:08 — REGNUM Девятая группа иранских граждан, студентов и туристов, вынужденных остаться в Индии из-за вспышки коронавируса и отмены рейсов, вернулась в Иран 10 мая. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранские граждане были перевезены авиарейсом. Большое количество продуктов, включая медикаменты и медицинское оборудование, предоставленное индийскими гражданами в знак солидарности с иранским народом, также было перевезено этим рейсом в Иран.

Что касается пассажиров, отправка иранских граждан на родину была осуществлена при координации и сотрудничестве иранского посольства.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании высоко оценил усилия индийских зороастрийцев по предоставлению помощи Ирану. «Персы Индии — зороастрийцы, чьи предки давным-давно эмигрировали в Индию, — всегда оставались верны своей любви к Ирану», — написал Зариф в своем Твиттере.