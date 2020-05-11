11 мая 2020 | Время чтения 3 мин

Владимир Станулевич, , 19:37 — REGNUM Солнечный майский день, идем вверх по Северной Двине на катере архангельских спасателей. Вдруг оживление в рубке — «буксир, старейший…». Справа по курсу, на берегу лежит буксир, каких немало по берегам реки. Бронзовый винт, чтобы не украли собиратели цветных металлов, снят. Двери рубки кое-как заколочены почерневшими досками, краска облупилась, корпус изъела ржавчина, но топливные шлаги к двигателю свежие, как вчера поставленные. Только прямой форштевень, да несовременные обводы кормы, развеяли сомнения о возрасте буксира.

Буксир «Радость», 1905 года постройки — старейшее судно Русской Арктики, лежит на берегу Северной Двины Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Да, самое старое судно Русской Арктики лежит на берегу Северной Двины у 23-го лесозавода. Это буксир «Радость» 1905 года постройки на верфи «Чудинов и Ко» в Цигломени под Архангельском. Упоминается даже 1886 год, с местом постройки Финляндией. Компромиссные люди выдвинули версию, что корпус буксира строили в Цигломени, а механизмы поставили из Финляндии. Все это легенды, кроме записи в Регистре, что буксир построен в 1905 году.

С 2010 года регистр с буксира снят, ходила ли «Радость» после — «Бог весть». До этого времени буксир работал на переправе с 22-го на 23-й лесозавод, таская пришвартованный понтон с автомобилями. К 23-му лесозаводу он приписан с незапамятных времен, как минимум с Великой Отечественной. Утверждается, что он ходил в Холмогоры, и даже вверх по Северной Двине до Копачево, но свидетелей этого уже нет в живых. По словам Владимира Соколова, знавшего его капитана, единственной сохранившейся с 1905 года деталью является 1,5 метровый балансир в румпельном отделении, да закладная доска, которую капитан держал у себя в каюте.

У Архангельска печальная история с судном — символом флотской колыбели. До 1917 года сомнений, где «колыбель русского флота» не имелось, а символы не требовались. Живая история работала на рейде и ходила в море, а когда ремонт становился дороже, чем строительство нового судна, старое отводили в двинскую протоку и швартовали к берегу. Ледоход или гнилая доска открывали воде дорогу внутрь корпуса, судно тонуло, и моряки, проходя мимо говорили «здесь лежит шхуна, осторожнее». Такое кладбище деревянных кораблей выше села Красное, в дельте Северной Двины. На поверхности зеркало воды, а под ней еще целые корпуса и перепады глубин с 10 до 1 метра.

Еще в 2000-х годах «Радость» работала на переправе с 22-го на 23-й лесозаводы в пригороде Архангельска, Маймаксе © Владимир Соколов

О символе обеспокоились перед 400-летием Архангельска, но его кандидатуру нельзя назвать удачной. На Красную пристань поставили шхуну «Запад» финской постройки 1949 года. К 2010 году она сгнила, а что не сгнило, то сгорело. Какие только проекты не рассматривались после — от атомной лодки при губернаторе И. Михальчуке, до копии шхуны «Запад» и норвежской шхуны яхтсмена Шкарубы при губернаторе И.Орлове. Подводная лодка наиболее полезна в качестве символа, но не по зубам по смете. Копия шхуны «Запад», как и ее прототип, преследовал злой рок — проектная документация была сделана и оплачена, но цена строительства вызвала сомнения, и дело не пошло.

Сейчас, когда звание «колыбели» кто только не оспаривает у Архангельска, нет времени на долгоиграющие проекты. Старое судно, желательно архангельской постройки, да еще связанное с Арктикой — идеальный вариант. Тем более в 1960—1980-е в металлолом сдали все плавающие символы Русской Арктики начала XX века.

И вот на горизонте появилась «Радость». Старейшее, судя по документам, судно Русской Арктики. В открытых источниках суда ранее 1905 года постройки на Севере не упоминаются. «— Надо брать!» — сказали бы знающие люди, но с ними в Архангельске проблема. Директор морского музея Евгений Тенетов, от которого я впервые и услышал о существовании ветерана реки, и не пытался включить в смету музея выкуп буксира у владельца, и не разработал операцию по эвакуации буксира с берега Северной Двины. В этом году буксир чуть не уплыл в море, или на дно Маймаксы, настолько высокой была вода…

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