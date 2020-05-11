Екатеринбург, 11 мая 2020, 19:32 — REGNUM Режим «самоизоляции» в Свердловской области могут начать ослаблять уже после 18 мая 2020 года. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.
По словам руководителя, нынешняя неделя является «решающей» — именно по её итогам и будут приниматься решения о будущем особого режима.
«В зависимости от эпидемиологической обстановки мы можем ставить вопрос о снятии ограничений», — заявил Куйвашев.
Губернатор уточнил, что ближе к концу нынешней недели скажет, каким организациям разрешат работать в регионе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее режим «самоизоляции» продлили в Свердловской области до 18 мая 2020 года.
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