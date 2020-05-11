Санкт-Петербург, , 19:17 — REGNUM В Петербурге выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим медпомощь больным COVID-19, уже начислены более чем 9400 сотрудникам на сумму 149,1 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в ходе совещания, которое в режиме видеосвязи 11 мая провёл президент России Владимир Путин.

Александр Беглов доложил главе государства, что в Петербурге начались выплаты медработникам, противостоящим коронавирусу. Из резервного фонда правительства РФ Санкт-Петербургу перечислено 221,4 млн рублей на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Кроме того, 635,34 млн рублей предусмотрены на выплаты за выполнение особо важных работ. Дополнительно на выплаты петербургским медикам выделено из федерального бюджета еще 437,4 млн рублей.

«Доплату за особые условия труда и дополнительную нагрузку получат сотрудники стационаров, скорой медицинской помощи и районных поликлиник, которые работают с больными коронавирусной инфекцией и пациентами, контактировавшими с инфицированными», — уточнили в Смольном.

Также установлены региональные доплаты медикам, работающим с пациентами с COVID-19 в период с 16 марта по 30 июня.

По итогам совещания у президента губернатор Санкт-Петербурга поручил вместе с предпринимательским сообществом разработать до конца мая план действий по стабилизации рынка труда, восстановлению занятости и доходов населения. Также поручено проработать новые инструменты поддержки отраслей, которые не вошли в список пострадавших о эпидемии.

Также под особым контролем выпалты медикам и гражданам, которым предусмотрены меры государственной и региональной поддержки.

Напомним, на сегодняшний день известно о смерти от COVID-19 14 медицинских работников Петербурга. Сегодня, 11 мая, в Смольном подтвердили смерть медсестры одной из поликлиник от COVID-19.

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