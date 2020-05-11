Душанбе, , 19:03 — REGNUM По состоянию на вечер 11 мая, коронавирус в Таджикистане выявлен у 661 человека — 49 за сутки, сообщаетгосинформагентство «Ховар» со ссылкой на министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

За последние сутки зарегистрирована одна смерть с подтверждённым COVID-19.

Минздрав просит население незамедлительно обращаться к семейному врачу при появлении первых симптомов болезни.

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