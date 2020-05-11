Аддис-Абеба, 11 мая 2020, 19:01 — REGNUM Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Африке превысило 63 тысячи, 11 мая сообщает Africa CDC.
По информации Африканских центров контроля заболеваний, общее число случаев COVID-19 в странах Африки достигло 63 325. Погибли от заболевания 2290 человек.
Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в ЮАР (10 015). Максимальное число погибших от заболевания на континенте — в Египте (525).
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