Москва, , 18:55 — REGNUM Выплаты на детей до 3 лет, а также с 3 до 15 лет включительно получат все российские семьи вне зависимости от уровня дохода родителей, завила 11 мая ИА REGNUM член Совета Федерации Инна Святенко по итогам обращения президента РФ Владимира Путина к гражданам.

«Важно, что если ребёнку исполнилось 16 до 1 июля 2020 года — выплаты семья получит», — подчеркнула сенатор.

По её словам, очень важно, чтобы каждая семья узнала об этой мере поддержки. «Например, выплата на детей с 3 до 15 лет носит заявительный характер через портал услуг. Нельзя допустить, чтобы из-за отсутствия возможности регистрации на сайте семьи эту поддержку не получили. Нужно донести всю информацию до каждой российской семьи», — пояснила Святенко.

Она также обратила внимание, что выплата за три месяца родителям, у которых детям ещё не исполнилось 3 лет, станет дополнительной поддержкой в период выхода из режима самоизоляции.