Москва, , 19:02 — REGNUM Отдельным регионам России следует оказать помощь с выпадающими доходами. Соответствующее предложение 11 мая озвучил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

При этом Собянин подчеркнул, что данная помощь нужна не Москве. Столица, по его мнению, способна справиться с потерей части доходов бюджета, а ряд других регионов — нет.

«Я бы хотел просить вашего поручения к правительству России. Вы назвали целый ряд мер, они очень важные и нужные. Часть этих мер будет происходить за счет бюджетов субъектов РФ. Есть часть субъектов, которые легко справятся с этим выпадением доходов, высокодоходные субъекты, в том числе и Москва, но есть ряд регионов, в которых сегодня сложная бюджетная ситуация», — обратился к президенту РФ Собянин.

После этого мэр Москвы попросил Путина поручить правительству РФ вновь изучить вопрос, к каким бюджетным расходам приведут новые меры поддержки, чтобы при необходимости частично компенсировать субъектам РФ выпадающие доходы.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин сообщил о снижении числа госпитализированных с COVID-19 в Москве

Читайте развитие сюжета: Собянин: угроза распространения коронавируса сохранится надолго