Оттава, , 18:48 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в Канаде отметку в 69 тыс., сообщает 11 мая министерство здравоохранения страны.

За последние сутки в Канаде было выявлено 2160 случаев заражения SARS-CoV-2, после чего их общее число достигло 69 156 человек.

Кроме того, канадский минздрав сообщил, что число жертв эпидемии составило 4906 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ во всем мире выявлено более 3,9 млн случаев заражения коронавирусом, более 274 тыс. заболевших скончались.

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