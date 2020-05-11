Бишкек, , 18:41 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии не скрывает реальные данные о количестве выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 11 мая, на брифинге заявил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев, передает «24.kg».

По словам высокопоставленного чиновника, не в интересах минздрава искажать информацию о заразившихся, поскольку на борьбу с коронавирусом тратится большое количество сил и ресурсов.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, всего в Киргизии выявлено более тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. 688 заразившихся вылечились, 12 — умерли.