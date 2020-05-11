Рим, , 18:37 — REGNUM Вернувшаяся из 18-месячного плена 25-летняя гражданка Италии Сильвия Романо в понедельник, 11 мая, подтвердила, что приняла ислам, и сообщила, что решила также сменить имя — теперь ее зовут Аиша.

Девушка работала в восточной Африке волонтером и в конце 2018 года была захвачена в плен радикальными исламистами. Она была освобождена в мае 2020 года и вернулась в Италию 10 мая. В аэропорту ее встречал лично премьер-министр Джузеппе Конте. Девушка вышла из самолета в никабе.

Принятие ислама с ее стороны было добровольным, отметила также Романо.