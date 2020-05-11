Пермь, , 19:43 — REGNUM В Перми с 12 мая для посещения будут открыты парки, скверы, набережная и рекреационная зона на городской эспланаде. Об этом 11 мая написал мэр города Дмитрий Самойлов на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

«С 12 мая открываем доступ на эспланаду, набережную, в парки и скверы. Места отдыха прошли дезинфицирующую и противоклещевую обработку», — говорится в сообщении.

По словам градоначальника, будут разрешены как индивидуальные прогулки, так и с членами семьи, однако требования, введенные ранее из-за угрозы распространения коронавируса, продолжают действовать. К ним относится соблюдение социальной дистанции и обязательное ношение медицинских масок и перчаток.

«Разрешены прогулки за исключением прогулок на детских площадках. Детские площадки на набережной также пока остаются закрытыми, чтобы не допустить массового скопления людей», — уточнил Самойлов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе администрации Пермского края сообщили о том, что краевой штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции принял решение том, что с 12 мая жители всего региона смогут совершать прогулки, как одиночные так и групповые.

Напомним, 8 мая на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Пермском крае, выслушав доклады специалистов и экспертов в области медицины, врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин заявил о частичном изменении условий самоизоляции жителей региона с 12 мая, который он назвал «планом доверия жителям Пермского края».

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В частности, с 12 мая будет разрешена работа салонов красоты, парикмахерских, автосалонов, магазинов непродовольственных товаров площадью не более 50 кв. м с отдельным входом при условии одновременного нахождения в них не более пятипокупателей. Также будет разрешена работа мастерских по пошиву и ремонту одежды и обуви, ремонту компьютерной и бытовой техники, многофункциональных центров «Мои документы».

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