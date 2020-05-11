Волгоград, , 18:12 — REGNUM Решение о поэтапном смягчении режима самоизоляции в Волгоградской области принял 11 мая региональный оперативный штаб. При этом граждане в общественных местах будут обязаны использовать средства индивидуальной защиты и продолжать соблюдать социальную дистанцию.

С 14 мая в Волгоградской области разрешат прогулки и индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе. С 20 мая и при благоприятном развитии ситуации возобновят работу стоматологические клиники, косметические салоны с медицинской лицензией, магазины непродовольственных товаров и ряд других объектов потребительского рынка. С этого же дня в общественных местах и транспорте жители региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и перчатки. Это связано с тем, что в связи со снятием ограничений повышается риск заражения коронавирусом от граждан с бессимптомным течением заболевания.

«Восстановление работы торговых и других объектов повышает ответственность их собственников и руководителей за соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований», — подчеркнул губернатор Андрей Бочаров.

Глава региона также поручил профильным комитетам до 20 мая обеспечить всех жителей Волгоградской области старше 60 лет многоразовыми масками и перчатками и создать в торговых и аптечных сетях запас средств индивидуальной защиты.