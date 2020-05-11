Москва, , 17:57 — REGNUM Уровень смертности от COVID-19 в России в 7,4 раза ниже среднемирового, заявила 11 мая заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе онлайн-совещания с президентом РФ.

По её словам, такая разница обусловлена несколькими факторами, такими как короткий промежуток между началом заболевания и госпитализацией, а также снижение процента пневмоний.

«Снижение с 25 до 20,6% удельного веса пневмоний в структуре инфицированных, уменьшение периода от даты заболевания до даты госпитализации практически в девять раз, темпы прироста в 2,6 раза позволили иметь низкие показатели летальности в РФ, которые сегодня в 7,4 раза ниже, чем по миру в целом», — сказала Голикова.

Кроме того, она сообщила, что более 46% заражённых в России не демонстрируют клинических симптомов болезни.

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