Москва, , 18:06 — REGNUM В субъектах Российской Федерации прирост новых случаев заражения новым типом коронавируса является естественным развитием эпидемии, однако, нарушение гражданами режима самоизоляции во время майских праздников может привести к новой волне распространения инфекции. Об этом 11 мая сообщила директор НМИЦ эндокринологии министерства здравоохранения России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

Эксперт отметила, что ожидания и прогнозы двухнедельной давности о выходе России по заболеваемости на плато не подтвердились, так как заявления медицинских специалистов строились на суммарной статистике заражений за сутки.

«В последние недели подтвержденный прирост нежелательной статистики дают именно субъекты РФ. То есть, это естественный процесс, поскольку коронавирус пришел в регионы страны несколько позже», — цитирует Мокрышеву пресс-служба минздрава.

По ее словам, рост количества заразившихся может быть обусловлен двумя факторами. Во-первых, это увеличение числа проведенных медицинских тестов на коронавирус.

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Во-вторых, нарушение гражданами режима домашней самоизоляции из-за «синдрома усталости» от ограничений.

«Такие действия могут спровоцировать вторую волну заболеваемости COVID-19. Причем, она может быть значительно масштабнее первой и принесет еще большие человеческие жертвы», — заявила Мокрышева.

Кроме этого она назвала «безрассудством», когда граждане устраивали «майские гуляния», а бездействие региональных властей — «попустительством», так как это может перечеркнуть неимоверные усилия государства «по выстраиванию национальной системы противостояния смертельному заболеванию».

Напомним, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью агентству Bloomberg заявила, что в России темпы прироста числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией позволяют сделать вывод о стабилизации ситуации и выходе на плато.

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