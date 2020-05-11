Екатеринбург, 11 мая 2020, 17:41 — REGNUM В роддоме ГКБ № 40 (Екатеринбург) ввели карантин из-за пациента с коронавирусом. Об этом заявляют в оперативном штабе региона.
Ограничения ввели по предписанию Роспотребнадзора. У одной из пациенток выявили коронавирус.
«Пациентки госпитализируются в перинатальный центр Екатеринбурга и в Областной перинатальный центр», — сообщает штаб.
Установлены контактные лица, проводится постконтактное тестирование, организованы изоляция и дезинфекция.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в роддоме Первоуральска (Свердловская область) отменили карантин по коронавирусу.
Читайте ранее в этом сюжете: Волонтёры раздали 50 тысяч масок в Екатеринбурге