Екатеринбург, , 17:41 — REGNUM В роддоме ГКБ № 40 (Екатеринбург) ввели карантин из-за пациента с коронавирусом. Об этом заявляют в оперативном штабе региона.

Ограничения ввели по предписанию Роспотребнадзора. У одной из пациенток выявили коронавирус.

«Пациентки госпитализируются в перинатальный центр Екатеринбурга и в Областной перинатальный центр», — сообщает штаб.

Установлены контактные лица, проводится постконтактное тестирование, организованы изоляция и дезинфекция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в роддоме Первоуральска (Свердловская область) отменили карантин по коронавирусу.

Читайте ранее в этом сюжете: Волонтёры раздали 50 тысяч масок в Екатеринбурге