Москва, , 17:30 — REGNUM Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что в России видна тенденция снижения темпов прироста количества новых зараженных коронавирусом.

Об этом Голикова сообщила 11 мая в ходе онлайн-совещания с президентом России.

По её словам, на 11 мая показатель прироста числа новых заражений составляет 5,6%, то есть можно говорить о снижении в 4,9 раза со второй половины марта текущего года.

«Вступив в процесс во второй половине марта, а процесс этот начался с завоза инфекции с территории европейских стран, в России сейчас фиксируется тенденция к снижению темпов прироста. Это снижение составило 4,9 раза за прошедший период», — сказала Татьяна Голикова.

Она добавила, что эти цифры радуют, но в ряде регионов темпы прироста заражений всё ещё высокие.

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