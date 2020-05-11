Воронеж, , 17:20 — REGNUM В Воронежской области будут разработаны шаги по аккуратному выходу региона из ограничений. Об этом заявил губернатор Александр Гусев 11 мая по итогам совещания у президента РФ Владимира Путина.

«Уже завтра мы соберёмся большим экспертным кругом и обозначим шаги по дальнейшему и аккуратному выходу региона из ограничений», — цитирует пресс-служба правительства Воронежской области Александра Гусева.

«Новый пакет мер поддержки населения и предпринимательства, анонсированный сегодня президентом, свидетельствует о готовности федерального центра поступательно выводить экономику регионов из мер ограничений — в зону развития. За это — благодарность нашим федеральным коллегам. В свою очередь, Воронежская область ранее доказала правильность вектора поддержки внутри региона. Это открытие стройплощадок, предприятий АПК и промышленности, частично — малого бизнеса. Как показали эти недели, мы сделали последовательный выбор: запустив значительную часть экономики и не допустив всплеска заболеваемости коронавирусом», — добавил Гусев.

Он также отметил, что на данный момент в Воронежской области «самая низкая заболеваемость в пересчете на 100 тысяч жителей среди всех регионов ЦФО».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев продлил в регионе режим повышенной готовности до особого распоряжения.