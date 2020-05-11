Ново-Огарево, Московская область, , 17:07 — REGNUM Долгий и сложный процесс борьбы с коронавирусом предстоит России. Об этом 11 мая заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к российским гражданам перед совещанием, на котором будет обсуждаться ситуация с распространением коронавируса в стране.

Глава государства пояснил, что всей стране предстоит долгий и сложный процесс боррьбы с угрозой эпидемии коронавируса, не дающий права на ошибку.

Путин отметил, что он ждёт от глав регионов России, правительства РФ и рабочей группы Госсовета предельной концентрации, а также готовности максимально оперативно реагировать на любые изменения в сценарии развития событий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что решающее слово при принятии решений о снятии ограничений в регионах должно оставаться за врачами и специалистами.

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