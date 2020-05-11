Лондон, , 17:04 — REGNUM Число погибших от коронавирусной инфекции в Великобритании за прошедшие сутки увеличилось на 210 до 32 065 человек, 11 мая передает BBC.

По опубликованной на данный момент информации, подтвержденное число случаев COVID-19 в Великобритании составляет 224 326.

Соединенное Королевство находится на втором месте в мире по числу заболевших COVID-19 и на третьем по подтвержденному числу случаев. Тем не менее, страна начала постепенное смягчение карантинных ограничений.

Читайте также: В Испании открыли кафе и рестораны