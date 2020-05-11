Москва, , 17:00 — REGNUM Люди должны получить возможность выходить из дома, но это должно происходить при строгом соблюдении условий, гарантирующих безопасность.

Нужно, чтобы это не привело к распространению коронавируса. Об этом сообщил 11 мая президент РФ Владимир Путин в своём обращении к согражданам.

Он отметил, что сограждане должны отнестись ко всем ограничительным мерам с пониманием.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин объявил о возобновлении работы всех базовых отраслей экономики