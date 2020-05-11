Мадрид, , 16:55 — REGNUM В провинциях по всей Испании заработали кафе и рестораны после смягчения на большей части страны ограничений из-за коронавируса, 11 мая сообщает агентство Reuters.

Кафе разрешено открываться при соблюдении повышенных норм санитарно-эпидемиологической безопасности и обеспечении социального дистанцирования для посетителей.

Смягчение карантина объявлено для провинций, в которых проживает примерно половина из 47 миллионов жителей Испании. В Барселоне и Мадриде ограничения пока остаются жесткими.

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