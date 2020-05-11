Ново-Огарево, Московская область, , 16:54 — REGNUM Решающее слово при принятии решений о снятии ограничений в российских регионах остаётся за врачами. Об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросу о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Президент России напомнил, что к 11 мая все российские регионы должны были сформировать стратегию по выходу из режима ограничений, принятых в связи с угрозой эпидемии коронавируса в стране.

Глава государства уточнил, что выход из режима ограничений должен быть постепенным, планы должны в обязательном порядке учитывать ситуацию на местах, обеспечивать соблюдение требований безопасности и опираться на точную оценку уровня и степени возможных угроз. Решающее слово здесь остаётся за врачами и специалистами.

Также президент России отметил, что с учётом мнения врачей им был подписан указ, который станет правовой основой для совместного сотрудничества федеральных властей, регионов и муниципалитетов в борьбе с распространением коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что решение о режиме ограничительных мер будут принимать главы регионов.

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