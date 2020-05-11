11 мая 2020 | Время чтения 4 мин

Очевидно, что в России не сформировалась та постоянно перемещающаяся между городами страта, которой необходимы не являющиеся жильем «апартаменты». Следовательно, построенные объекты, по ряду параметров не являющиеся жильем, в таком количестве не нужны. Однако их стоимость ниже чем у квартир, чем не преминули воспользоваться граждане. В случае принятия законопроекта за их неразборчивость заплатит все общество, а чиновники и застройщики вновь окажутся как бы ни при чем

Игорь Свирин, , 17:47 — REGNUM Вновь заговорили о переводе «апартаментов» из коммерческой недвижимости в жилье. В этот раз за «снаряд» взялись сенаторы. Созданная при комитете Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике рабочая группа занялась совершенствованием механизмов защиты прав граждан — приобретателей «апартаментов». Ею был разработан законопроект, которым устанавливается правовой статус данных объектов как новых видов недвижимости.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Как заявил глава комитета Олег Мельниченко, «спрос на такие помещения растет день ото дня, и сейчас указанный сегмент рынка недвижимости уверенно конкурирует по ценам с квартирами в многоквартирных жилых домах. Но строительство и продажа гражданам для постоянного проживания «апартаментов» порождает значительное количество проблем, во‑первых, для самих граждан, которые не могут зарегистрироваться по месту жительства в нежилых помещениях. Во‑вторых, ряд проблем возникает и у городских властей, поскольку проживающие в «апартаментах» граждане не обеспечиваются объектами социальной инфраструктуры», — пресс-служба СФ.

Объясняя необходимость изменения статуса нежилых помещений, сенатор сослался на мировой опыт. По его словам, развитие городов демонстрирует востребованность мультиформатного развития территорий. И подчеркнул, что «нельзя игнорировать объективные процессы развития городов и блокировать развитие нового сегмента недвижимости — многофункциональных зданий и многофункциональных зон». «В связи с этим весьма важно установить правовой статус «апартаментов» и зданий, в которых они расположены». А также позволить обеспечить жилищные права граждан, проживающих в «апартаментах».

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Строительная площадка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пока законопроект не опубликован, обсуждать что-то еще, кроме изменения правового статуса, не имеет смысла. Но поскольку это не первая попытка, предположить самое худшее, что принесут эти поправки москвичам в случае, если не будет ничего, кроме юридической составляющей, мы вправе.

Так что же такое апартаменты? Как любезно сообщает Википедия «Апарта́ме́нт (фр. appartement — квартира, от итал. appartamento — квартира) — комната или отдельное помещение в доме (квартира). В словаре Ушакова понятие «апартамент» — комната, преимущественно большая, покой. В Европе апартаментами принято называть помещение, включающее одну и более комнат для аренды или покупки.

На рынке недвижимости и гостиничных услуг для зданий с апартаментами закрепилось название апартамент-отель (апарт-отель). Апартамент-отель — комплекс номеров квартирного типа с возможностью аренды и полным набором гостиничных услуг. Обычно апартамент оборудован кухней и ванной комнатой».

Кроме того, необходимо учитывать, что к «апартаментам» как к месту временного пребывания предъявляются менее жесткие строительные и санитарные нормы. На нежилые помещения не распространяются требования по качеству коммунальных услуг. Например, для жилья существуют обязательные требования к температуре в комнатах в холодное время года (18−20 градусов), тогда как для «апартаментов» таких требований нет.

Строительная площадка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Еще одним отличием «апартаментов» от жилья, является уровень инсоляции, если квартира должна освещаться солнечным светом не менее двух часов в день, то для нежилой недвижимости таких ограничений нет. Как собственно нет и обязательств застройщика построить необходимую социально-бытовую инфраструктуру. Строя апартаменты, девелоперы не обременены и другими требованиями, которые предъявляются к местам постоянного пребывания.

Не будем забывать и о том, что существенная экономия при покупке «апартаментов», в итоге оказывается «пирровой», поскольку плата за «коммуналку» в них существенно выше. Покупатели «апартаментов» не будут иметь права ни на какие жилищные субсидии и льготы или налоговый вычет. При этом налог на имущество, который вычисляется на основе кадастровой стоимости помещения, будет выше.

Можно и дальше перечислять проблемы, которые вместе с «апартаментами» приобрели их владельцы, и никакие плюсы в виде свободной планировки, или апарат-отелей, предоставляющих широкий спектр услуг, вышесказанного изменить не смогут. Очевидно, что в нашей стране их покупают из-за отсутствия средств на постоянное жилье. Что же получат москвичи в случае изменения их статуса?

Строительная площадка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Для горожан ухудшится и без того невысокое качество жизни. При том, что никто не затрудняет себя строительством социальной инфраструктуры — попробуйте в час пик выбраться из «замкадья» или попасть в поликлинику — и прочая, и прочая. Москва продолжает сверхуплотняться, в случае принятия столь косметической новации девелоперы не откажутся построить картонные домики, а сады, школы и прочее скинуть на городские власти. В столице не осталось свободного клочка земли и застраиваются последние промзоны, где мэрия, если у нее вдруг появится такое желание, возведет необходимую инфраструктуру?

В заключение отмечу, что инициатива сенаторов появилась как нельзя кстати. Вновь за сверхприбыли и издержки крупного бизнеса заплатят граждане.