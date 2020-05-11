Ново-Огарево, Московская область, 11 мая 2020, 16:42 — REGNUM Решение о режиме ограничительных мер на местах будут принимать главы регионов. Об этом 11 мая сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания, на котором обсуждается ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Решение о снятии ограничительных мер в субъектах РФ будут приниматься главами регионов.
При этом глава государства уточнил, что у губернаторов остаётся право по согласованию с правительством ограничивать либо приостанавливать работу тех предприятий, где не соблюдаются санитарно-эпидемиологические правила и нормы.
Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении единого периода нерабочих дней в России.
Читайте ранее в этом сюжете: Путин: единый период нерабочих дней в России завершается
Читайте развитие сюжета: Путин: решающее слово при снятии ограничений в РФ остаётся за врачами