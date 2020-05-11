Ново-Огарево, Московская область, , 16:42 — REGNUM Решение о режиме ограничительных мер на местах будут принимать главы регионов. Об этом 11 мая сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания, на котором обсуждается ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

Решение о снятии ограничительных мер в субъектах РФ будут приниматься главами регионов.

При этом глава государства уточнил, что у губернаторов остаётся право по согласованию с правительством ограничивать либо приостанавливать работу тех предприятий, где не соблюдаются санитарно-эпидемиологические правила и нормы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении единого периода нерабочих дней в России.

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