Москва, , 16:24 — REGNUM Решающим фактором в отмене ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, будет мнение врачей и специалистов, заявил 11 мая президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с главами регионов.

«Определим как дальше будут приниматься меры по санитарным нормам и экономическим. Решающее слово — врачам и специалистам. Мною подготовлен указ на основе их мнения. Главное — жизнь и здоровье граждан», — сказал российский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, выход из чрезвычайного режима имеет большое значения для экономической ситуации в стране.

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